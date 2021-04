Intervistato da Leggo, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, parla della corsa scudetto dei nerazzurri.



"Lo Scudetto è frutto di un progetto preciso e ben definito non solo partito con l’acquisizione di Antonio Conte. Farei un ulteriore passo indietro all’arrivo di Beppe Marotta. Diciamo che se Conte ha alzato l’asticella nello spogliatoio, Marotta l’ha alzata in sede. Due persone professionali e ambiziose, con voglia di raggiungere risultati importanti. L’anno scorso c’è stata la finale di Europa League e il secondo posto in campionato. Quest’anno la squadra è venuta ancora più fuori con le sue caratteristiche: grande senso di appartenenza, solidità, voglia di giocarsela sino in fondo".