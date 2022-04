Intervistato da Serieanews, l'ex difensore dell'Inter, Riccardo Ferri, ha espresso la propria opinione in merito a Lautaro Martinez.



"È normale che Lautaro sia un calciatore richiesto sul mercato, come è normale che ciò accada a tutte le società che possano contare su calciatori bravi in rosa. Quindi è normale che si parli di Lautaro. Ma io credo che l’Inter abbia dalla sua una grande capacità: quella di avere una classe dirigenziale molto brava, forte e reattiva sul mercato e molto attenta su tutto quello che si muove. È indubbio che saranno loro poi a decidere cosa fare dal momento in cui dovessero arrivare offerte importanti".