Riccardo Ferri, ex difensore dell'Inter, parla alla Gazzetta dello Sport della prestazione dei nerazzurri contro il Genoa: "​La squadra è una prosecuzione di quella di Conte. Con la stessa fame da campioni d’Italia, ma si sta adeguando alle nuove individualità che ha in mano Inzaghi: senza Lukaku non ci saranno più le ripartenze fulminanti, ma un possesso costante. Dzeko ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore totale che sa esaltare i compagni che gli girano intorno".