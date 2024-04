Ferri sicuro: 'Il Torino può tornare in Europa, Buongiorno top player. Juric? Nessuna decisione all'ultimo minuto'

. Se continuano così e giocano come sanno, hanno tutte le carte in regola per arrivare diritti in Conference League". Parla così, una vita in maglia granata, nell'intervista a Tuttosport: "Gli ultimi risultati hanno detto che i granata sono artefici del loro destino., che sono reduci da una stagione altalenante, ma hanno un collettivo importante con giocatori di alto livello".

"Juric ha fatto un grande lavoro. La squadra gioca bene, ma sa essere solida e compatta come testimoniano i tanti clean sheet. E poi dietro il Toro schiera un campione…"."Esattamente, è lui il top player del Torino. Per me Buongiorno e Scalvini sono destinati a fare una carriera straordinaria e rappresentano il futuro della Nazionale. Buongiorno è forte in marcatura, solido e attento sull’uomo avversario, in più ha un bel sinistro in fase di impostazione. Sa valorizzare al massimo chi scende in campo al suo fianco: non è un caso che anche gli altri difensori siano migliorati parecchio negli ultimi mesi, giocando insieme a lui".

"Io lo terrei: mi piace come allenatore e apprezzo il modo in cui fa giocare la squadra. Inoltre lo vedo integrato bene nel mondo Toro. Credo che Cairo e lui abbiano già parlato e scelto cosa fare in futuro. Non prenderanno una decisione all’ultimo minuto".