Ritorna la Serie A, dopo le due settimane di sosta riservate alle Nazionali. In seguito al risultato di Napoli-Atalanta,Sfida fondamentale per le due formazioni, all’assalto della zona europea, con un 7° posto distante solamente 3 punti per i brianzoli, 4 per i granata. Un successo permetterebbe di tenere aperta la porta verso una qualificazione almeno alla prossima edizione della Conference League.TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ricci, Lazaro; Vlasic; Zapata, Okereke; All. Juric.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, Maldini, Akpa Akpro; Djuric. All. Palladino