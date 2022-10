E' entrata prima nelle cronache e dopo in un campo di calcio di serie A. Si tratta di. In pagella ha ricevuto un 6: le rimproverano unconcesso agli emiliani. Anche i salernitani si sono un po' lamentati. Diciamo che, almeno nelle disamine post partita, la parità di genere è stata rispettata. Anzi qualcosa in più., non tanto nel gioco, ma nella relazione con l'arbitro. Meno propensi alla protesta plateale, alla corsa, tra il furibondo e disperato, verso un direttore di gara dopo un presunto torto subito., come se calciatori, allenatori, accompagnatori fossero, in un contesto che da gentleman non è. Questo giovane arbitro livornese, di cui si conosce l'anno di nascita, il 1990, ma non il giorno, non possiede profili social, preferisce farsi chiamare arbitro e non arbitra. Ha una laurea triennale in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali all'Università di Pisa più una laurea magistrale in Sociologia all'Università di Firenze. Attualmente lavora a Bergamo presso l'Adapt, un'Associazione che si occupa di Diritto del lavoro e Relazioni industriali., livornese anche lei, fra i più noti arbitri di calcio femminile (e maschile nelle serie minori italiane), che da noi passò all'attenzione delle cronache non tanto per le molteplici finali dirette, bensì per aver espulso, dopo 3 secondi, un giocatore maschio nella partita Gela-Palmese,. Questa è la sua prima partita in A, non nel calcio maschile; nel 21, infatti, arbitrò Cagliari-Cittadella ottavo di Coppa Italia., il quale ne ha tessuto le lodi, definendo il suo esordio un “”., per la prima volta in Italia., a 76 anni dal diritto delle donne a votare politicamente. Si parla del 1946 quando anche l'altra metà del cielo potè finalmente esercitare un diritto fondamentale fino ad allora negato.