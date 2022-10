Ci ha messo 37' Ferrieri Caputi a fischiare il primo rigore in A di un arbitro donna nella sua prima gara nella massima serie. L'episodio però ha fatto discutere. Maggiore stende con un lieve tocco l'avversario ma per l'arbitro il contatto è da rigore. Il Var non interviene nonostante le tante proteste della Salernitana.