Multato Luca Gotti. L'allenatore dell'Udinese, come riporta Il Messaggero Veneto, ha partecipato a una festa privata in un appartamento in via Marangoni nella notte tra sabato 6 e domenica 7 marzo. I vicini di casa hanno chiamato le forze dell'ordine, in quanto infastiditi dai continui rumori provenienti all'appartamento: agli 8 partecipanti alla festa, una multa da 400 euro a testa (280 se pagata entro 5 giorni).



Nel pomeriggio, Gotti, aveva vinto contro il Sassuolo per 2-0 grazie alle reti di Llorente e Pereyra.