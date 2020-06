Il direttore aggiunto dellʼOrganizzazione mondiale della sanità ha commentato i caroselli in città dopo la vittoria in Coppa Italia da parte del Napoli: "Sciagurati! In questo momento non ce lo possiamo permettere, per fortuna è accaduto a Napoli, dove governatore e sindaco hanno messo in atto misure rigide e l'incidenza del virus è più bassa che altrove. Fa male vedere queste immagini. Ricordo quanto ha contato la partita dell'Atalanta all'inizio dell'epidemia". "Mercoledì sera ha vinto il contagio della felicità", ha invece detto il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris in relazione ai festeggiamenti dei tifosi dopo il trionfo della squadra di Gattuso sulla Juventus di Sarri.