Gianni Morandi ha vinto la serata delle cover e dei duetti al Festival di Sanremo. Il cantante si è esibito in un medley insieme a Lorenzo Jovanotti, con Mousse T direttore d'orchestra. Il presentatore Amadeus ha annunciato soltanto le prime tre posizioni: secondo gradino del podio per Mahmood e Blanco con "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, terzo posto per Elisa con "What a feeling" di Irene Cara da Flashdance. Questa sera c'è la finale al Teatro Ariston.



LA CLASSIFICA GENERALE:

1) Mahmood & Blanco

2) Gianni Morandi

3) Elisa

4) Irama

5) Sangiovanni

6) Emma

7) La Rappresentante di Lista

8) Massimo Ranieri

9) Fabrizio Moro

10) Michele Bravi

11) Achille Lauro feat. Harlem Gospel Choir

12) Matteo Romano

13) Dargen D'Amico

14) Aka 7even

15) Noemi

16) Ditonellapiaga e Rettore

17) Iva Zanicchi

18) Giovanni Truppi

19) Rkomi

20) Le Vibrazioni

21) Yuman

22) Highsnob e Hu

23) Giusy Ferreri

24) Ana Mena

25) Tananai.