ma con l'occhio sempre puntato all'altra competizione tra cantanti. Bonus e malus, il fantacalcio della musica sta prendendo piede anche dietro le quinte dell'Ariston e il cantante fa sul serio."Io sono il Ciro Immobile del Fantasanremo. Finora ho fatto 125 punti, ma per colpa di Amadeus non ne ho fatti di più... volevo dargli il cinque, lui invece mi ha abbracciato e ho perso la possibilità di prendere altri bonus"."In tanti mi chiedevano di fare e dire diverse cose, poi ho visto Morandi che ha urlato Fantasanremo e così anch'io ho deciso di entrare nella competizione. Oltre alle varie leghe c'è anche una classifica generale tra noi artisti, la controllo spesso e con Aka7even e con Michele Bravi è partita la competizione"."Penso che il Festival sia bello viverlo anche così, con, per esempio, la Rettore che dice 'Papalina' ad Amadeus"."Ne ho già fatte due, ma non mi ricordo chi ho preso. Non avevo visto bene il regolamento, oggi cambierei qualcuno: forse mi prenderei io e anche Michele Bravi"."Ci giocavo anni fa insieme a mio padre e mio fratello, al quale siccome un anno segnava tanti gol gli ho tolto tutti i giocatori forti. Da quel giorno non l'abbiamo più fatto"."Edinson Cavani quando era al Napoli, lo prendevo sempre e faceva una marea di gol"."E' una fede di famiglia, mio padre e mio fratello sono rossoneri da sempre. Mi hanno portato a vedere il Milan allo stadio e da lì è iniziato tutto"."Ronaldinho e Kakà, lui era il mio idolo"."Qualche giornata fa un po' di più, dopo la gara con lo Spezia mi è caduto tutto. Non credevo ai miei occhi per quello che è successo, ci hanno fatto pedere una grande possibilità. Ma non si molla mai: l'Inter ha la Champions e magari può calare dal punto di vista fisica, la mia speranza è che si possa invertire la rotta"."Da piccolo mi arrabbiavo molto con l'arbitro, una volta mi ricordo che ero allo stadio e ho detto i tutto a Orsato. Quando posso mi piace sempre andare a San Siro. Avrei voluto andarci anche per il derby che all'inizio era in programma per domenica, poi l'hanno spostato a sabato (giorno della finale di Sanremo, ndr). Ma lo vedrò comunque, magari insieme a Rkomi e a Le Vibrazioni che sono rossoneri come me. L'importante è non vederlo insieme a interisti"."Scelgo Leao, sul campo vola ed è uno dei migliori giovani in circolazione. Prima brillava solo a tratti, ora è cresciuto molto"."La gente ne parlava talmente tanto che è diventato un bonus nel FantaSanremo. Se arrivo sesto mi danno 5 punti, ma secondo me sono troppo pochi"."Io spero di vincere Sanremo, ma il ragazzo che è in me ed è appassionato di calcio tifa per la vittoria del campionato. Diciamo che se dovessi vincere tutti e due non mi dispiacerebbe"."Lì sono già in corsa per la vittoria finale".