Al Festival di Sanremo la sala stampa manda subito in testa alla classifica i favoriti Mahmood e Blanco con la loro canzone "Brividi". La prima serata ha ottenuto il 54,78% di share con oltre 10.911.000 di telespettatori. ​



LA CLASSIFICA:

1. Mahmood e Blanco - Brividi

2. La Rappresentante di Lista - Ciao ciao

3. Dargen D'Amico - Dove si balla

4. Gianni Morandi - Apri tutte le porte

5. Massimo Ranieri - Lettera al di là del mare

6. Noemi - Ti amo non lo so dire

7. Michele Bravi - Inverno dei fiori

8. Rkomi - Insuperabile

9. Achille Lauro con Harlem Gospel Choir - Domenica

10. Giusy Ferreri - Miele

11. Yuman - Ora e qui

12. Ana Mena - Duecentomila ore.







Questa sera si esibiscono gli altri 13 cantanti in gara:

Aka 7even - "Perfetta così"

Ditonellapiaga con Rettore - "Chimica"

Elisa - "O forse sei tu"

Emma - "Ogni volta è così"

Fabrizio Moro - "Sei tu"

Giovanni Truppi - "Tuo padre, mia madre, Lucia"

Highsnob e Hu - "Abbi cura di te"

Irama - "Ovunque sarai"

Iva Zanicchi - "Voglio amarti"

Le Vibrazioni - "Tantissimo"

Matteo Romano - "Virale"

Sangiovanni - "Farfalle"

Tananai - "Sesso occasionale".



La co-conduttrice al fianco di Amadeus sarà Lorena Cesarini, l'attrice lanciata da Diego Bianchi Zoro e volto di "Suburra". Ospiti della serata (oltre a Fiorello): Laura Pausini, Checco Zalone, Luca Argentero e Ermal Meta, quest'ultimo in collegamento dalla nave con Orietta Berti e Fabio Rovazzi.