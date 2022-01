La notizia era nell'aria da tempo: Zlatan Ibrahimovic non parteciperà alla prossima edizione del Festival di Sanremo. L'attaccante svedese ha ufficializzato la scelta in un video messaggio per Amadeus nella trasmissione 'Che tempo che fa': "Mi dispiace di non poter presentarmi a Sanremo - ha affermato Ibra -, comunque l’hai capito dall’anno scorso: ho messo qualche regola, basta seguirla e tutto andrà bene".