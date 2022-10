"Ho deciso di non indossare la fascia arcobaleno in questo turno. Rispetto tutti indipendentemente dalla religione, dal background o dalle preferenze. Ognuno è libero di fare ciò che vuole o sente. Comprendo l'importanza di questo gesto, ma a causa delle mie convinzioni religiose, non mi sento la persona giusta per sostenerla".



Questo il comunicato diffuso dal Feyenoord a firma di Orkun Kokcu, capitano della squadra olandese, che di fatto ha rifiutato di indossare la fascia di capitano arcobaleno a sostegno della comunità LGBTQ+ nel prossimo turno di campionato. La campagna di sensibilizzazione è volta ai prossimi mondiali in Qatar, paese notoriamente ostile all'omosessualità e alle forme di amore diverse da quella considerata "tradizionale".