Dopo la scoppiettante Champions League, continua la settimana di coppe europee, con l'appuntamento di oggi in programma cone le italianein campo, alle 18.45 e alle 21.Ilquello della, vede i giallorossi, terzi a 3 punti e con due ko, impegnatia Siviglia contro ilprimo a quota 9, mentre nell'altra sfida i bulgari del, a quota 4, ricevonoultimo, per difendere il secondo postoNelinvece lariceveall'Olimpico gli austriaci dellomentregli olandesi delospitano i danesi del, in un girone apertissimo con tutte le squadre a quota 4.Ilvede la sfidain Norvegia con lprimo a 6 punti e con una partita da recuperare, contro ilsecondo a 4, mentre il, con una partita in meno e a 4, ne può approfittare nell'impegno casalingo contro loultimo a 0.Nelildeve difendere la vetta a quota 7 sul campo dellaultima a 0 punti, mentre l'altra capolista, il, va sul campo dei ciprioti dell, che devono per forza vincere per riaprire il girone.Ilvedei belgi dell'ospitare i portoghesi del, dopo l'impresa in terra lusitana con la vittoria negli ultimi minuti: con altri 3 punti sarebbe qualificazione aritmetica, mentre gli ospiti devono guardarsi dall, distante 3 punti ma impegnata in casa contro gli svedesi del, ultimi a 0.Nel, quello del, gli inglesi guidati da Ronaldo, secondi a quota 6, ospitano i ciprioti dell', mentre la capolista, laa 9, riceve i moldavi delloche nutrono ancora speranze di qualificazione.Ilvedei tedeschi del, sorpresa anche in Bundesliga, primi a 9 e ospiti dei francesi del, a quota 3, mentre gli azeri del, secondi a 6, ospitano i greci dell', fermi a 0.Chiude il: alle 21 gli ungheresi delricevono i serbi della, mentre ilva sul campo dei turchi del. Girone apertissimo, con Ferencvaros e Monaco a 6 e Stella Rossa e Trabsonspor a 3.