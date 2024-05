Feyenoord, contatti per Simic: il piano del Milan

56 minuti fa

5

Jan-Carlo Simic, difensore centrale classe 2005, capitano della formazione Primavera del Milan, allenata da Ignazio Abate, ha un contratto che è in scadenza il 30 giugno 2025, ma la società rossonera non è ancora arrivata alla fumata bianca per il rinnovo. Di conseguenza dunque, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, rischia che lasci il club di Via Aldo Rossi: il Feyenoord è decisamente interessato a prenderlo per aggregarlo da subito alla prima squadra.



La situazione può evolvere velocemente perché il 19enne è tra i pre-convocati della Serbia per l'Europeo e gli olandesi potrebbero voler chiudere che il suo prezzo cresca e la concorrenza aumenti. A tal proposito ci sono già stati dei contatti tra le parti.