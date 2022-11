Di seguito la rassegna degli episodi da moviola in Feyenoord-Lazio, ultima giornata della fase a gironi di Europa League:



Arbitro: Irfan Peljto BIH

Assistenti: Davor Beljo e Damir Lazić BIH

Quarto uomo: Miloš Gigovic BIH

Var: Bastian Dankert GER

aVar: Alejandro Hernández ESP



94' - Romero calcia via un pallone a gioco fermo in preda alla frustrazione, secondo giallo e rosso.



82' - Animi caldi nel finale: Marusic, Gimenez e Timber coinvolti in un accenno di rissa, l'arbitro li ammonisce tutti e tre. L'autore del gol aveva fatto un brutto fallo in precedenza, senza però gli estremi per un rosso al Var.



65' - Gol di Gimenez: Sarri e i suoi si lamentano per un presunto fallo dell'attaccante appena entrato sull'uscita di Provedel, ma dopo un controllo Var l'arbitro convalida.