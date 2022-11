L'opinionista ed ex calciatore Beppe Bergomi a Sky ha detto la sua sul futuro del calciatore della Lazio Sergej Milinkovic-Savic:



“E’ arrivato alla Lazio che aveva 19 anni, ora ne ha 27. L’atteggiamento è corretto, mai una polemica e mai forzato la mano, poi arriva un momento in cui ci deve essere l’ambizione personale. Sappiamo qual è il suo valore come giocatore, magari deve avere anche l’ambizione di confrontarsi una realtà diversa, non solo in Italia anche in Premier League che è un grandissimo campionato. A quel punto la Lazio potrebbe non agevolare, ma dentro la testa di ognuno di noi ci deve essere sempre la giusta ambizione”.