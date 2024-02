Feyenoord-Roma, a rischio due big. Slot: 'Non correremo rischi'

Dopo la vittoria in Eredivisie con lo Sparta Rotterdam per 2-0, il Feyenoord attende la Roma giovedì all 18.45 al De Kuip nell’andata dei playoff di Europa League. E il tecnico del club olandese, Arne Slot, ieri dopo la partita ha commentato anche le condizioni dei singoli alle prese con dei problemi fisici: “Per Gimenez si tratta di un sovraccarico al polpaccio, dobbiamo aspettare e vedere come andrà nei prossimi giorni. Dobbiamo fare una scelta ponderata anche per quanto riguarda Timber. Non possiamo correre alcun rischio”.