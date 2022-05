a finale di Conference League di Tirana del 25 maggio non è un chiodo fisso solo per la Roma e per i suoi tifosi, anzi. Anche il Feyenoord vive con impazienza l'ultimo atto della neonata competizione Uefa e, anche grazie al fatto che l'Eredivisie si concluderà il 15 maggio, dal 18 la squadra si ritirerà in Portogallo, a Lagos, per preparare al meglio la sfida contro gli uomini di José Mourinho. A riferirlo è Voetbal International.Commenta per primoL'allenatore del Feyenoord, Arne Slot, sarebbe giunto a questa decisione dopo una telefonata con l'ex allenatore di successo Giovanni van Bronckhorst, che nel 2018, prima della finale poi vinta contro l'AZ, aveva avuto la stessa trovata.