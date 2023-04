Di scena i quarti di finale di Europa League, con la Roma protagonista a Rotterdam per l’andata contro il Feyenoord - fischio d’inizio alle 18.45 allo Stadiuom Feijenoord De Kuip -. A dirigere il match sarà lo spagnolo José Maria Sanchez, coadiuvato dagli assistenti e connazionali Raul Cabanero ed Inigo Prieto. Il IV uomo sarà Cesar Soto Grado, mentre al VAR spazio alla coppia composta da Guillermo Cuadra e dall’AVAR Juan Martinez Munuera.



Su Calciomercato.com tutti gli episodi da moviola.



42' - CALCIO DI RIGORE PER LA ROMA - Qui il tocco c'è ed è netto da parte di Wieffer, dopo il colpo di testa tentato da El Shaarawy. Sanchez concede il penalty, confermato dopo un veloce check da parte del VAR. VAR che non ha richiamato l'arbitro spagnolo al monitor.



41' - LA ROMA CHIEDE UN CALCIO DI RIGORE - Rapido check da parte del VAR per un tiro dal dischetto richiesto da El Shaarawy. Nessun irregolarità e nessun tocco di mano nell'area del Feyenoord.