Calciomercato.com racconta in tempo reale i principali episodi da moviola nelle partite della 29esima giornata di campionato in Serie A.



Udinese-Monza (ore 12.30 arbitro Massimi)

10' - Il Monza chiede un rigore su Valoti, abbracciato da Becao su un cross di Colpani, ma Massimi lascia correre e il Var non interviene.

18' - Lovric sblocca il risultato, scattando in posizione regolare sull'assist in verticale di Walace, che lo lancia da solo davanti al portiere Di Gregorio.



