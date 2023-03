Nei quarti di finale di Europa League. Come un anno fa in finale di Conference League; e come nella doppia sfida nei sedicesimi di Europa League 2014/15.- Nella finale dell'anno scorso in campo c'era, centrocampista turco classe 2000 che quella partita avrebbe potuto giocarla con la maglia giallorossa.. L'ex capitano non aveva dubbi: "Fidatevi" assicurava. Il giocatore si stava guardando intorno perché voleva cambiare aria, durante l'Europeoe per capire se c'erano margini di vedere Orkun in giallorosso. Alla fine non se n'è fatto nulla.- Oggi la musica è cambiata, da quando è arrivato Arne Slot Kökcü è un intoccabile.. Sempre in campo, ha saltato solo due partite per infortunio e squalifica. Se sarà a disposizione ci sarà anche nella doppia sfida di Europa League contro la Roma. Che forse, oggi, ripensa a quando ha avuto l'occasione per prenderlo.