Una rivincita per il club di Rotterdam. Un’occasione d’oro per i giallorossi. Gli uomini di Josè Mourinho sono pronti a scendere in campo al De Kuip alle ore 18.45, per l’attesissima andata dei quarti di finale di Europa League. Una riedizione della scorsa finale di Conference League – vinta dal club capitolino per 1-0 grazie alla rete firmata da Nicolò Zaniolo – che permetterà l’accesso alle semifinali della seconda competizione europea per importanza. Dopo aver eliminato Salisburgo e Real Sociedad, la Roma arriva da un periodo di ottimi risultati in campionato: gli ultimi due successi – contro Sampdoria e Torino – hanno rilanciato le ambizioni della squadra giallorossa, ora al 3° posto in solitaria ed in piena lotta per un posto nella prossima edizione della Champions League. Ma prima di pensare all’Europa che conta, la formazione di Mourinho deve superare lo scoglio rappresentato dal Feyenoord. Olandesi che hanno impressionato agli ottavi, regolando gli ucraini dello Shakhtar Donetsk con un netto 7-1 al ritorno. Il club di Rotterdam sta vivendo un periodo di forma incredibile: una striscia di 8 vittorie consecutive in Eredivisie. In campionato, grazie all’attuale rendimento, il 1° posto è ben saldo, con un vantaggio di 8 punti sui rivali dell’Ajax.