In passato era stato cercato dal Napoli, ora Luis Sinisterra è a un passo dal Leeds. L'esterno d'attacco colombiano classe '99 è pronto a sbarcare in Premier League dopo quattro stagioni al Feyenoord. Un affare da circa 30 milioni di euro per il quale sono rimasti da discutere solo gli ultimi dettagli, poi il club olandese andrà a caccia di un sostituto.



WILLY NEL MIRINO - Tra i primi nomi nella lista della dirigenza c'è quello dell'italiano Wilfried Gnonto, sul quale sono sempre vivi gli interessi di Hoffenheim, Friburgo e Psv. La richiesta dello Zurigo, al momento, non si sposta dai 15 milioni di euro, cifra che ha fatto allontanare diversi club italiani che avevano pensato al classe 2000.