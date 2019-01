Le FIFA 19 Global Series tornano a Bucarest per la terza FUT Champions Cup, in programma dal 25 al 27 gennaio. All’evento prenderanno parte 64 FUT Champions Verified, 32 per ciascuna console (PlayStation 4 e Xbox One) provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno per conquistare i 1.500 Global Series Points in palio e fare un passo fondamentale verso la FIFA eWorld Cup 2019 Grand Final.



In corsa anche l'italiano Giovanni Salvaggio: 'Giovhy69' del Team Mkers è pronto a sfidare i campioni del resto del mondo.