Va a ErCaccia98 la Global Series Italian Tournament, il gamer di Pro2Be Esports si aggiudica il torneo online di Fifa 19 organizzato da ESL battendo in finale il player ufficiale del Bologna Barba21. Di seguito il comunicato di Pro2Be Esports:









Domenica 12 Maggio si è svolta la Global Series Italian Tournament, il torneo online di Fifa19 organizzato da ESL e Sony Interactive. A trionfare nell’unica competizione italiana ufficiale è stato Raffaele Cacciapuoti del talent lab Pro2Be Esports. Su oltre 250 player partecipanti ed esclusivamente su piattaforma PS4 – il gamer napoletano gestito dal talent specializzato nei videogiochi sportivi – ha conseguito una notevole striscia consecutiva di vittorie e nessuna sconfitta. In finale ha poi sfidato con il consueto Best of 3 Barba21, pro player del FC Bologna Esports. Imponendosi con il netto risultato complessivo di 5-3. Raffaele si aggiudica un anno di abbonamento Plus su PS4 ma soprattutto 200 pro points nel ranking delle Global Series di Fifa19. Punti utili che gli permettono di competere ancora per un piazzamento ai Playoff. Tutto dipenderà dalle sue prestazioni all’evento PGL di Bucarest!



Sono veramente contento della mia vittoria in questa competizione Esl – afferma Cacciapuoti alias ErCaccia98. Non tanto per l’importanza del torneo ma per la qualità di gioco espressa. 16 vittorie su 16 partite sono infatti un bel segnale in vista del live di Bucarest dove l’asticella sarà ancora più alta



Pro2Be Esports è sicuramente soddisfatta di questo nuovo risultato ottenuto, auspicando l’introduzione di un campionato italiano virtuale che sia strutturato ed organizzato come accade all’estero già dalla prossima stagione competitiva di Fifa.