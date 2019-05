Daniele 'Dagnolf96' Tealdi si aggiudica il Licensed Qualifier Event di Atlanta di Fifa 19, di seguito il comunicato del talent lab Pro2Be





Daniele “Dagnolf” Tealdi, gestito dal talent Pro2Be, si laurea campione del Licensed Qualifier Event di Atlanta, è il primo italiano a trionfare in un torneo targato EA Sports ed ELeague. Guadagnando inoltre l’accesso alle Global Series Playoff!



Dopo una qualifica online, il live della competizione si è svolto presso la ELeague Arena degli studi Turner, il 5-6 e 7 Maggio negli USA. Il format della competizione americana ha previsto quattro gironi da gruppi di quattro gamers, sia per la piattaforma Ps4 che Xbox. Per un totale di 32 players.





Il percorso di Dagnolf96 verso la Grand Final

Il cammino del piemontese, assistito egregiamente dal coach Alex Brandi, inizia nel Girone D della fase a gruppi. Con il polacco Damie dell’AS Roma-Fnatic, Fiddle del FC Cincinnati e LucasRep come avversari. Nel Round 1, Daniele sfida l’americano Fiddle, Top 30 nella classifica Global Series di Fifa19. E l’avvio è davvero scoppiettante, netta infatti la vittoria grazie ad uno score complessivo di 4-1. Nel Round 2 invece il duello virtuale è con il brasiliano LucasRep che supera grazie ad un aggregate di 5-4. Questa seconda win consecutiva garantisce a Dagnolf96 il passaggio ai quarti, dove incontra lo spagnolo Gravesen: vince per 1-0 la prima e pareggia la seconda 2-2. Il livello è molto competitivo ed il doppio confronto con Zezinho del Team Gullit in semifinale ne è dimostrazione. Dopo un altro 2-2, nel ritorno Daniele si porta avanti grazie alle due reti siglate nel primo tempo. Il brasiliano (Top 18 nel ranking) sfrutta però la maggiore esperienza e recupera il doppio svantaggio. La gara termina con un pirotecnico score di 3-3, si va ai supplementari e poi ai rigori dove Daniele ha la meglio ottenendo cosi la finale su PS4! Dagnolf s’impone quindi sul colombiano Sebas Ortiz nella gara decisiva, trascinato da CR7 in versione TOTY, il punteggio è di 8-4 per l’italiano. Infine, nella Grand Final cross–console, l’avversario è invece il canadese Nawid “Goal Machine” Zoorzai del Team Rogue. Dopo aver perso per 2-1 la gara disputata su Xbox, l’azzurro rimonta su PS4 con le reti di Ronaldo, CR7 e l’icona Gullit. Il risultato complessivo è di 4-3, Daniele Tealdi si aggiudica dunque il montepremi di 10.000 dollari ed è finalmente il primo campione italiano a vincere un LQE di Fifa!



Le parole dei protagonisti:

Sono felicissimo – esordisce un raggiante Dagnolf – ho giocato il torneo in modo perfetto, gestendo bene ogni situazione. La eChampions League mi è servita sicuramente per arrivare pronto ad Atlanta. Forse ancora non realizzo ma c’è tantissimo ancora da migliorare per essere tra i primi al mondo. È solo un punto di partenza. Ringrazio tutti per le belle parole, grazie davvero!



La vittoria di Daniele è da attribuire sicuramente alla sua tenacia ed alla sua preparazione quotidiana – commenta Fabio Battista, Responsabile Esports di Pro2Be. Noi godiamo della soddisfazione più grande: la fiducia di un ragazzo che ha scelto di affidarsi al nostro lavoro portandolo a livelli di professionalità e successo altissimi. Crediamo molto nella cura della relazione con i nostri player e questo risultato è frutto di un lavoro di cui abbiamo individuato il gran valore fin da subito. L’auspicio è che questo primato conquistato da Daniele possa dare ulteriore slancio al mondo esports in Italia



Il talent lab specializzato nei videogiochi sportivi, esprime infine enorme gratitudine verso la community esportiva italiana, che ha supportato dall’inizio alla fine – con l’hashtag #TheNameIsDagnolf – questo sogno americano targato Pro2Be Esports!