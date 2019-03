9 players with position swaps in this #TOTW pic.twitter.com/BIe7qVaU00 — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 20 marzo 2019

Nuova settimana e nuova). Dominanell'inedita veste di attaccante centrale (90 di overall), ma spiccano anche due giocatori della Serie A nell'undici titolare:comanda la difesa con il suoin versione mediano (CC) ottiene un. E non è finita qui:) in panchina e in riserva c'è gloria anche per l'esterno della Spal(77).Regis Gurtner 81 - POR (Amiens)Vieirinha 84 - TS (PAOK)Dakonam Djené 82 - DC (Getafe)Cristian Portu 85 - ED (Girona)Thomas Delaney 84 - CDC (Borussia Dortmund)Richarlison 86- ED (Everton)Angel Di Maria 90 - ATT (PSG)Javier 'Chicharito' Hernandez 84 - ATT (West Ham)Max Kruse 84 - ATT (Werder Brema)Marco Bizot 81 - POR (AZ Alkmaar)Leo Dubois 81 - TD (Lione)Romain Hamouma 81 - ES (Saint-Etienne)Wout Weghorst 84 - ATT (Wolfsburg)Abderrazak Hamdallah 85 - ATT (Al Nassr)Wayne Rooney 83 - ATT (D.C. United)John McGinn 78 - CC (Aston Villa)Laszlo Benes 77 - CC (Holstein Kiel)Roman Yaremchuk 79 - ATT (Gent)Florian Ayé 75 - ATT (Clermont Foot 63)