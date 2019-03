Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Nell’ultimo weekend si sono tenute le qualifiche online per l’eChampions League, torneo riservato ai pro player su PlayStation 4 che avrà luogo a Manchester il 26 e 27 aprile. Sono stati numerosi gli atleti italiani che hanno preso parte alle qualificazioni, ma l’unico ad aver conquistato un posto per l’evento è stato Daniele “Dagnolf” Tealdi. Il player del team Pro2Be Esports ha superato lo Swiss Round ottenendo nove vittorie in dieci match disputati, per poi accedere alla fase ad eliminazione diretta e battere NRaseck, player tedesco del team Rogue che per l’occasione si è spostato da xBox a PlayStation. All’evento di Manchester prenderanno parte 64 giocatori provenienti da tutto il mondo, ma saranno solamente in 8 a qualificarsi alla fase finale che si disputerà il 31 Maggio a Madrid, il giorno prima della finale di Champions League. Sarà in questa data che verranno assegnati 850 Pro Points a colui che si rivelerà il vincitore. Il prossimo fine settimana invece andrà in scena la FUT Champions Cup 5 a Singapore. A rappresentare l’Italia al torneo ci saranno due player: Gabriel “CPSPK Gabry” Llhao del team Sparks Esports e Renzo “Nzorello” Parave. Grazie alle ottime prestazioni nelle qualifiche online avvenute a gennaio, i due player xBox sono riusciti a superare lo Swiss Round con il risultato di sei vittorie e due sconfitte, per poi superare l’ultimo round ad eliminazione diretta e ottenere la qualificazione. Con questa qualificazione, Gabriel Llhao torna a partecipare ad un evento live dopo aver preso parte ai Global Series Playoff di Fifa 18 lo scorso anno, dove la sua avventura si fermò al primo round con uno score di 2-4. Per Renzo Parave si tratta invece della prima partecipazione ad un torneo ufficiale di Fifa. Il vincitore del torneo otterrà 1500 Pro Points, punti importanti per ottenere un buon posizionamento nel Global Series Rankings e qualificarsi alla Fifa eWorld Cup.



Per non perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.