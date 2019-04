Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



La stagione competitiva di Fifa 19 sta per terminare, e per questo è giunto il momento di fare il punto della situazione sui risultati e sulle posizioni nel Global Series Ranking di alcuni dei nostri pro player che si sono contraddistinti in questa stagione, nella speranza che a questi possano aggiungersene altri per i prossimi eventi in programma per il rush finale.



Partiamo dal team Alkes eSport che attualmente vede due dei suoi tre componenti posizionarsi in posti di rilievo nel Global Series Ranking. Fabio Denuzzo si trova alla posizione numero 37 ed è attualmente l’italiano più in alto nella classifica xBox, complice il fatto delle sue partecipazioni ad eventi ufficiali tra cui la FUT Champions Cup #2 (tra i migliori 32), il Licensed Qualifier Event di febbraio (tra i migliori 16) che insieme ai risultati delle varie Weekend League gli hanno permesso di portarsi a 776 Pro Points. Cosimo “NBD2699” Guarnieri, altro membro del team Alkes eSport, è invece l’italiano che occupa la posizione più alta nella classifica PlayStation. Con 1113 Pro Points, Cosimo si trova attualmente al 28 posto del Global Series Ranking ed è il player italiano che ha partecipato a più eventi durante il corso dell’anno: tra i migliori otto sia alla Continental Cup di Parigi che alla FUT Champions Cup #4, solo per citare alcune delle sue migliori prestazioni. Rimanendo nella classifica PlayStation, alla posizione numero 65 troviamo Giovanni “Giovhy69” Salvaggio del team Mkers che partecipando alla Continental Cup di Parigi e poi posizionandosi tra i migliori sedici alla FUT Champions Cup #3 ha accumulato 529 Pro Points. Nonostante l’unica partecipazione ad un evento live in questa stagione, si trovano in una buona posizione anche Gabriel “CPSPK Gabry” Llhao del team Sparks Esports e Renzo “Nzorello” Parave del team Morning Stars. Entrambi player su xBox, in questo momento si trovano rispettivamente al numero 44 e 76 della classifica, grazie al loro posizionamento tra i primi sedici nella FUT Champions Cup 5.



In attesa dei prossimi tornei in programma per la parte finale della stagione competitiva di Fifa 19, sono questi i pro player italiani nelle posizioni più alte nel Global Series Ranking. La speranza è che questi ultimi possano ottenere ancora più punti, e che a loro se ne aggiungano altri per poter partecipare ai Global Series Playoff. Sarà questo l’ultimo passo prima della FIFA eWorld Cup, l’evento più importante dell’anno che decreterà il campione mondiale di Fifa 19.



Per non perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.