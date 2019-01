Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro gamer italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Lo scorso weekend i pro player di Fifa sono stati coinvolti nella FUT Champions Cup 3, torneo delle FIFA 19 Global Series tenutosi a Bucarest. La competizione ha visto partecipare un solo player italiano, Giovanni “Giovhy69” Salvaggio del team Mkers. Dopo aver superato nella prima giornata lo Swiss Round ed essere approdato alla fase ad eliminazione diretta, è stato battuto dal tedesco M4rv agli ottavi di finale. Un rigore a favore del giocatore del Bayer Leverkusen è stato decisivo e ha portato all’eliminazione dell’italiano.



Nonostante la sconfitta, Giovhy69 ha dimostrato di essere alla pari degli altri player posizionandosi tra i primi sedici del torneo e guadagnando 275 punti importanti nella classifica mondiale, che determinerà i partecipanti ai playoff per la FIFA eWorld Cup, il torneo finale che incoronerà il campione di Fifa 19.



Il torneo di Bucarest si è concluso con la vittoria finale del tedesco DullenMIKE, che a sedici anni diventa il più giovane vincitore di un torneo competitivo di Fifa. Proiettandoci verso il futuro, il mondo competitivo di Fifa non si ferma e questo weekend tra il 2 e il 3 febbraio avrà luogo a Londra il Licensed Qualifier Event, che metterà in palio un massimo di 850 punti per colui che vincerà il torneo.



Tra i trentadue partecipanti ci sarà Fabio Denuzzo del Team Alkes, unico rappresentante italiano al torneo e che attualmente occupa la posizione numero 23 nella classifica mondiale. Dopo essere uscito agli ottavi alla prima FUT Champions Cup di Bucarest a novembre, Fabio si appresta a dire la sua in quel di Londra e lo fa arrivando da una Weekend League perfetta: le trenta vittorie in trenta partite gli hanno garantito il piazzamento di numero uno al mondo per questa settimana.



Se non volete perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.