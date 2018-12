Squadra della Settimana #FUT: #Cancelo fenomenale uomo assist , @gigiodonna1 salva la partita con una parata spettacolare e @nglkante segna il primo gol del match Scopri tutti i giocatori https://t.co/I3muQ3io7q #FIFA19 pic.twitter.com/DWkxeeOZ0e — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) 12 dicembre 2018

Resa pubblica la nuova Team of the week (TOTW) di Fifa 19 Ultimate Team e ancora una volta tanta Italia, ma non solo Serie A: brillano, ma c'è spazio anche perche trascina il Brescia in Serie B a suon di gol.Sidnei 84 - DC (Betis)N'Golo Kanté 90 - CC (Chelsea)Bruno Fernandes 85 - CC (Sporting)Thomas Delaney 82 - CDC (Borussia Dortmund)Juan Mata 85 - ED (Manchester United)Mohamed Salah 90 - ATT (Liverpool)Ousmane Dembele 84 - AS (Barcellona)Andrej Kramaric 84 - AT (Hoffenheim)Guillermo Ochoa 81 - POR (Standard Liegi)James Tarkowski 83 - DC (Burnley)Jefferson Farfan 82 - ED (Lokomotiv Mosca)Abdoulaye Touré 81 - CC (Nantes)Moussa Marega 83 - ATT (Porto)Charles Charles 82 - ATT (Eibar)Nils Korber 75 - POR (Osnabruck)Luke Leahy 74 - TS (Walsall)Mike Frantz 79 - COC (Friburgo)Brais Mendez 79 - ED (Celta Vigo)