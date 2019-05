Incredible timing for @VincentKompany to put in his first #TOTW performance of the season, plus @hazardeden10, Papu Gomez, Timo Werner and Kenny Lala. #FUT pic.twitter.com/W309zxkVcA — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 8 maggio 2019

Nuova settimana e nuova, con un protagonista assoluto: il migliorcon Sarri, il miglior Hazard anche su Fifa 19 con una nuova carta da 95 di valutazione.segna il gol che può valere il titolo per il City e si aggiudica un posto con 86 di overall, poi c'è spazio anche per la Serie A: Papumostruoso con 88 di overall, in panchina c'è anche il bomber a sorpresa della SpalWalter Benitez 86 - POR (Nizza)Joshua Kimmich 88 - TD (Bayern Monaco)Kenny Lala 87 - ADA (Strasburgo)Vincent Kompany 86 - DC (Manchester City)Pedro Mendes 81 - DC (Montpellier)Julian Brandt 87 - COC (Bayer Leverkusen)Andros Townsend 84 - ED (Crystal Palace)Eden Hazard 95 - AS (Chelsea)Timo Werner 89 - ATT (RB Lipsia)Bruno Fernandes 89 - AT (Sporting)Taison 84 - ES (Shakhtar Donetsk)Fernando 82 - CC (Galatasaray)Remy Cabella 82 - COC (St. Etienne)Jhon Cordoba 83 - ATT (Colonia)Santi Mina 85 - ATT (Valencia)Marko Dmitrovic 84 - POR (Eibar)RISERVERyan Fredericks 79 - TD (West Ham)Philipp Hofmann 76 - ATT (Eintracht Braunschweig)Amor Layouni 72 - AS (FK Bode)Aliou Badji 72 - ATT (Rapid Vienna)Martin Braithwaite 81 - ATT (Leganes)