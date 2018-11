Nuova settimana, nuova Team of the week su Fifa 19 Ultimate Team e l'Italia brilla sulle fasce: Keita Baldé e Douglas Costa vengono premiati per le loro ultime prestazioni contro Frosinone e Spal e vengono inseriti nella squadra della settimana, con loro anche il difensore dell'Empoli Silvestre matchwinner contro l'Atalanta. Presenti anche Sterling e l'ammazza-Inter Eriksen.



TITOLARI



Jiri Pavlenka 84 - POR (Werder Brema)

Daniel Caligiuri 83 - ADA (Schalke 04)

Trent Alexander-Arnold 82 - TD (Liverpool)

Michael Lang 81 - TD (Borussia Monchengladbach)

Christian Eriksen 89 - CC (Tottenham)

Douglas Costa 87 - ES (Juventus)

Keita Baldé 83 - ES (Inter)

Santi Cazorla 83 - CC (Villarreal)

Raheem Sterling 86 - AD (Manchester City)

Florian Thauvin 86 - ATT (Marsiglia)

Hirving Lozano 85 - AD (PSV)



PANCHINA



Ludovic Butelle 81 - POR (Angers)

Matias Silvestre 81 - DC (Empoli)

Aaron Mooy 82 - CC (Huddersfield)

Theo Bongonda 81 - ES (Zulte Waregem)

Cristhian Stuani 85 - ATT (Girona)

Santi Mina 83 - ATT (Valencia)

Luiz Adriano 82 - ATT (Spartak Mosca)



RISERVE



Paul Nardi 78 - POR (Cercle Brugge)

Franco Escobar 75 - ADA (Atlanta United)

Cucurella 77 - ES (Eibar)

Dodi Lukebakio 78 - ATT (Fortuna Dusseldorf)

Stephan Hain 77 - ATT (SpVgg Unterhaching)