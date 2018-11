Squadra della Settimana #FUT: @Mahrez22 segna 2 reti con l'Algeria, il maratoneta @Miralem_Pjanic incontrastabile a centrocampo e @MoSalah con gol vittoria all'ultimo minuto. Scopri la Squadra completa https://t.co/0ii3oGC3RT pic.twitter.com/niqhyug7Xt — EA SPORTS FIFA ITA (@EA_FIFA_Italia) 21 novembre 2018

Nuova settimana e nuova Team of The Week (TOTW) su Fifa 19 Ultimate Team: attacco tutto targato Premier League con un poker da urlo, Salah (89), Kane (90), Mahrez e Sané (entrambi 87). C'è anche un po' di Serie A: spicca Kolarov in difesa (84), a centrocampo comanda Pjanic (87), mentre in panchina c'è Olsen (81).Alisson Becker 86 - POR (Liverpool)Virgil van Dijk 87 - DC (Liverpool)Willi Orban 82 - DC (RB Lipsia)Mohamed Salah 89 - ED (Liverpool)Georginio Wijnaldum 84 - COC (Liverpool)Antonio Valencia 84 - ED (Manchester United)Harry Kane 90 - ATT (Tottenham)Riyad Mahrez 87 - AD (Manchester City)Leroy Sané 87 - AS (Manchester City)Tin Jedvaj 81 - TS (Bayer Leverkusen)James Forrest 84 - ED (Celtic)Hakim Ziyech 84 - ES (Ajax)Ola Kamara 80 - ATT (Los Angeles Galaxy)Milot Rashica 81 - ED (Werder Brema)Michy Batshuayi 84 - ATT (Valencia)Kendall Watson 80 - DC (Vancouver Whitecaps)Mateus 78 - ED (Boavista)Haris Seferovic 79 - ATT (Benfica)James Collins 76 - ATT (Luton Town)Albert Rusnak 81 - ED (Real Salt Lake)