Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



La stagione competitiva di Fifa 19 sta per volgere al termine, ma c’è ancora un ultima tappa prima di arrivare alla Fifa eWorld Cup, l’evento più importante dell’anno: nel mese di luglio infatti i pro player di PlayStation e Xbox che avranno ottenuto un posizionamento tra i primi 64 nel Fifa Global Series Ranking parteciperanno ai Playoff, l’ultimo evento che metterà in palio Pro Points utili per scalare la classifica. Da questo evento usciranno i migliori 32 player (16 su PlayStation e 16 su Xbox) che prenderanno parte alla Fifa eWorld Cup, dove verrà decretato il campione mondiale di Fifa 19.



Ai Playoff di luglio parteciperanno ben quattro player italiani: partendo dalla classifica Xbox troviamo alla posizione numero 44 Fabio Denuzzo del team Alkes eSport. Grazie alla sua partecipazione alle FUT Champions Cup di novembre e dicembre e al Licensed Qualifier di febbraio dove si è fermato ai quarti, ha ottenuto un totale di 806 Pro Points e quindi un posto ai Playoff. Anche Gabriel Llhao del team Sparks eSports parteciperà ai Playoff dopo essersi posizionato al numero 59: nell’unico evento a cui ha preso parte, la FUT Champions Cup di marzo, ha concluso tra i migliori otto. Questa prestazione gli ha garantito 450 Pro Points, che sommati a quelli ottenuti attraverso le Weekend League settimanali, gli hanno permesso di strappare il pass per l’evento. Sulla console di PlayStation ci sarà un altro membro del team Alkes eSport, Cosimo “NBD2699” Guarnieri che grazie alle prestazioni nei numerosi eventi live a cui ha preso parte, tra cui la top 8 sia nel Licensed Qualifier di gennaio che nella FUT Champions Cup di febbraio, si è posizionato al numero 42 nel ranking con ben 1183 Pro Points. L’ultimo player a prendere parte ai Playoff sarà Daniele “Dagnolf96” Tealdi, l’unico italiano ad aver vinto un torneo ufficiale Fifa 19 nel corso di questa stagione. Il trionfo nel Licensed Qualifier di Atlanta gli ha permesso di scalare la classifica delle Global Series grazie agli 850 Pro Points ottenuti dopo la vittoria nella finale cross console contro Nawid “Goal Machine” Zoorzai del Team Rogue (attuale numero 5 su xBox). A questo va ad aggiungersi il suo posizionamento tra i migliori 8 del torneo nel Licensed Qualifier di Bucarest del mese di maggio e la partecipazione alla eChampions League, che gli hanno permesso di totalizzare 1290 Pro Points e di posizionarsi al numero 35 della classifica per PlayStation.



I Playoff metteranno in palio fino ad un massimo di 1800 Pro Points per il vincitore e le prestazioni dei quattro player italiani partecipanti saranno decisive per ottenere un posto tra i migliori 16 e quindi prendere parte alla Fifa eWorld Cup.



Per non perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.