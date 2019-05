Nuova settimana e nuova(TOTW) su FUT e protagonista assoluta è la difesa: i guantoni disi prendono la carta più alta (92 di overall), segue il terzino del Liverpoolcon 88,. E poi, c'è l'Italia: oltre al lazialeè in striscia positiva e viene premiato anche su Fifa 19 con una carta da 86 di valutazione generale, pareggiata da un italiano in erasmus,dello Schalke 04. E non è finita qui, perché davanti c'è anche una vecchia conoscenza della Serie A e della Nazionale,con 82.Jan Oblak 92 - POR (Atletico Madrid)Andrew Robertson 88 - TS (Liverpool)Daniel Caligiuri 86 - ADA (Schalke 04)Nabil Fekir 88 - COC (Lione)Jonathan Viera 84 - CC (Beijing Gouan)Pizzi 86 - ED (Benfica)Kevin Volland 84 - ES (Bayer Leverkusen)Eran Zahavi 85 - AS (Guangzhou R&F)Callum Wilson 82 - ATT (Bournemouth)Graziano Pellè 82 - ATT (Shandong Luneng)Sergio Rico 83 - POR (Fulham)Issa Diop 81 - DC (West Ham)José Campaña 82 - CC (Levante)Munir El Haddadi 81 - ES (Siviglia)Youcef Atal 81 - AS (Nizza)William 81 - ATT (Chaves)Christian Mathenia 79 - POR (Norimberga)Aleksandar Sedlar 76 - DC (Piast Gliwice)Sean McConville 75 - ES (Accrington Stanley)Marc Gual 78 - ATT (Saragozza)Osayamen Osawe 76 - ATT (KFC Uerdingen)