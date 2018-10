EA SPORTS ha reso nota la nuova Team of the Week su Fifa 19 Ultimate Team e sono tre i giocatori che militano in Serie A:è il re degli assist e viene premiato con un 86 di valutazione generale (con 87 in passaggio e 89 in dribbling!),è una muraglia con lo stesso overall dello spagnolo (87 difesa, 84 velocità); tra le riserve c'è anche il giovane atalantino, autore di un gol e un assist nell'ultima partita.Iker Casillas 84 - POR (Porto)Diego Godin 91 - DC (Atletico Madrid)Marquinhos 86 - DC (PSG)Sadio Mané 87 - ES (Liverpool)Pablo Sarabia 84 - CC (Siviglia)Nani 83 - ES (Sporting)Luis Suarez 92 - ATT (Barcellona)Iago Aspas 86 - ATT (Celta Vigo)Willian 86 - AS (Chelsea)Benjamin Foster 81 - POR (Watford)Hilton 82 - DC (Montpellier)Kerem Demirbay 83 - CDC (Hoffenheim)Alexandre Pato 83 - COC (Tianjin Quanjian)Djaniny 81 - ED (Santos Laguna)Karim Bellarabi 83 - AD (Bayer Leverkusen)Wout Weghorst 81 - ATT (Wolfsburg)Alphonso Davies 79 - ED (Montreal Impact)Jadon Sancho 79 - ED (Borussia Dortmund)Gyasi Zardes 79 - ATT (Columbus Crew)Billy Sharp 78 - ATT (Sheffield United)