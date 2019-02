Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Il weekend appena passato ha visto i migliori team competitivi di Fifa darsi battaglia nella FIFA eClub World Cup 2019, dove sfortunatamente nessun player italiano è riuscito a qualificarsi. I team, composti da un player PlayStation e un player xBox, si sono affrontati prima nella fase a gironi e poi in incontri ad eliminazione diretta, fino ad arrivare alla finale: il team KiNG eSports, composto da Nicolas99fc e Tekkz, ha superato il Dijon FCO aggiudicandosi la vittoria finale. I due player, già in testa alla classifica delle Global Series, hanno portato a casa 40.000 dollari e 1500 Pro Points.



Dopo tre settimane con tre eventi ufficiali Fifa, dove abbiamo visto partecipare Giovanni 'Giovhy69' Salvaggio alla FUT Champions Cup 3 di Bucarest e Fabio Denuzzo al Licensed Qualifier di febbraio a Londra, per questa settimana non sono previsti eventi targati Fifa. Nonostante ciò il mondo del competitive non si ferma, poiché numerosi player italiani si sfideranno questo weekend nelle qualifiche online per determinare i partecipanti alla FUT Champions Cup 6 di aprile. Inoltre, il prossimo 18 febbraio a Londra Stefano 'Wall89 Moretti del team Pro2Be Esports parteciperà ai club playoff del Tottenham Hotspur. L’evento decreterà i player di PlayStation e xBox che rappresenteranno la squadra nella ePremier League Finals. Le 43 vittorie su 49 match gli hanno permesso di superare le qualifiche online e di strappare il pass per l’evento live. Le fasi finali della ePremier League metteranno in palio un massimo di 850 Pro Points per chi riuscirà a vincere la competizione.



Se non volete perdervi i risultati dei nostri Pro Player di Fifa non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.