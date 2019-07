C'è già grande attesa per l'uscita di Fifa 20. Il videogioco sul calcio più diffuso uscirà ufficialmente il 27 settembre digitalmente e nei negozi, al prezzo di 69,90 euro. La demo per provare il gioco verrà distribuita tra l'8 e il 15 settembre. Per quanto riguarda diritti e licenze, ci sarà, come l'anno scorso, la Champions League, oltre a Liga, Bundesliga e Serie A. Non ci sarà però la Juventus, che ha ceduto i diritti a PES. Dovrebbe inoltre essere introdotto il Var, così come il cosiddetto meteo dinamico: una partita iniziata sotto un sole cocente potrebbe finire con il campo pesante causa pioggia.