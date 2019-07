Che effetti avrà su Fifa 20 l'accordo di esclusiva tra Juventus e Konami per PES 2020? Come si apprende da EA SPORTS, i bianconeri figureranno comunque nel nuovo titolo con le seguenti specifiche: Piemonte Calcio sarà una nuova squadra giocabile in FIFA 20 con stemma ed uniformi proprie, nelle modalità Calcio d’Inizio, Carriera ed EA SPORTS VOLTA Football. Il Piemonte Calcio userà calciatori autentici e reali in FIFA 20 e in FIFA 20 Ultimate Team. La Chimica dei calciatori del Piemonte Calcio in FIFA 20 Ultimate Team non sarà interessata da questi cambiamenti.