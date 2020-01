Sono stati resi noti i gironi della, ildiche si disputerà adal. Con tre italiane in corsa: i, inseriti nel gruppo B, lae il, che saranno invece rivali nel gruppo C.: NEO, Hashtag United, FaZe Clan, Gillette Infinity Esports, Nordavind DNB, Olympique Lyonnais.: Ellevens, FC Basel 1893 eSports, Borussia VfL 1900 Mönchengladbach, Blue United eFC, Movistar Riders, Mkers.: Fnatic, Redemption eSports, AS Roma, Nasr eSports, Team QLASH, FK Austria Wien.: Manchester City eSports, Team FUTWIZ AU, Fierce Esports, Complexity Gaming, R288, DUX Gaming.