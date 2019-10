Uno nuovo spazio dedicato al competitive di FIFA 20: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Si è appena concluso un grande weekend di qualificazioni per il secondo evento dell’anno, la FUT Champions Cup Stage II, che si terrà a Bucarest tra il 22 e 24 novembre. Sono stati tre i pro player italiani a riuscire a qualificarsi all’evento: Alessio “Godmode” Carbone del Team 0775 su XBox, Enzo “Enzomarty97” Tramontano del Team Elites eSports e Gabriel “Gabry” Llhao su PlayStation 4.



Per Alessio Carbone ed Enzo Tramontano sarà la prima apparizione in un torneo ufficiale di FIFA: il primo dopo aver superato lo Swiss Round con sei vittorie e due sconfitte è passato alla fase ad eliminazione diretta dove però è stato sconfitto. Il format del torneo però prevede anche un Loser Bracket, dove in caso di sconfitta si ha una seconda chance. Alessio non l’ha sprecata, vincendo i tre incontri necessari prima di riuscire a strappare il pass per l’evento di Bucarest. Stessa sorte è toccata ad Enzo Tramontano: il membro dell’appena nato Elites eSports nella fase ad eliminazione diretta è stato eliminato dal campione mondiale di FIFA 19 MoAubameyang, ma una volta ripescato nel Loser Bracket è riuscito a portare a casa il risultato e a qualificarsi.



Prosegue invece il trend positivo di Gabriel “Gabry” Llhao che dopo aver sfiorato la qualificazione nello scorso torneo, questa volta riesce ad ottenere un posto per la FUT Champions Cup Stage II. Anche lui ripescato nel Loser Bracket, ha superato nel match decisivo il portoghese JOliveira10 riscattandosi dopo la delusione delle scorse qualifiche.



Sono stati diversi i pro players ad aver ben figurato nel corso delle qualifiche, ma sfortunatamente non tutti sono riusciti ad ottenere un posto per l’evento: SpongeLikePonty dopo essere riuscito a vincere tutte le nove partite dello Swiss Round è stato eliminato ad un passo dalla qualificazione, così come Renzo “Nzorello” Parave del Team 0775, Raffaele “ErCaccia98” Cacciapuoti del Monza eSports e Alessandro “Gintera” Ansaldi del Parma eSports che si sono fermati alla fase ad eliminazione diretta.



La stagione competitiva di FIFA adesso entra nel vivo: nel weekend tra l’8 e il 10 novembre si terrà a Bucarest la FUT Champions Cup Stage I e rappresentare l’Italia ci sarà Diego “Crazy_Fat_Gamer” Campagnani. Noi ve lo racconteremo qui su Calciomercato.com.



Per non perdervi i risultati dei nostri Pro Player di FIFA non vi resta che aspettare la prossima settimana, sempre sulle pagine di Calciomercato.com.