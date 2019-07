Maestro, L’Architetto, Il Metronomo, Il Professore, Mozart @Pirlo_official will be an ICON in #FUT20. Full feature reveal on 31.7 pic.twitter.com/Ggv30JuZde — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) July 27, 2019

. Lo ha annunciato l'azienda canadese con un tweet: "Maestro, l'Architetto, il Metronomo, il Professoner, Mozart. Andrea Pirlo sarà un'Icona in FUT20". Una carta vintage, quindi, è dedicata all'ex centrocampista di Brescia, Inter, Reggina, Milan, Juventus e New York City FC, campione del mondo nel 2006 con la maglia Azzurra.I valori non sono stati ancora resi noti, nei prossimi giorni ci saranno novità. Andrea Pirlo, quindi, si aggiunge a, Roberto, Filippo, altre icone italiane presenti nel videogame.