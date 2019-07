Grandi novità per gli amanti di FIFA Ultimate Team. EA SPORTS ha svelato alcune nuove modalità che renderanno l'esperienza di FUT 20 ancora più avvincente.



Quest’anno FIFA ultimate Team comprenderà nuove Icone, come già anticipato in occasione dell’annuncio del ritorno di Zinedine Zidane, e nuove funzionalità per facilitare l’esperienza di gestione delle rose.



FUT Friendlies: un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. In più, quattro nuove modalità: Mystery Ball, King of the Hill, Max Chemistry e Swaps.



Sistema di Obiettivi Migliorato: I videogiocatori potranno cambiare il loro approccio di gioco in FUT, migliorando il percorso della propria squadra attraverso una serie di nuove sfide a tempo per un sistema di ricompense più ricco e complesso.



Nuove Opzioni di Personalizzazione: numerose personalizzazioni per i FUT Club con nuovi kit, stemmi, stendardi e striscioni per gli stadi, esultanze e molto altro.



Gestione Rosa: la rinnovata Schermata di Squadra permetterà ai videogiocatori di accedere con facilità ai pannelli Active Squad, Mercato e Club Content dopo il primo accesso.



Tutti i dettagli su FUT 20 e sulle Pitch Notes disponibili sul sito ufficiale.



La nuova stagione inizia il 19 settembre, giorno in cui si potrà giocare a FIFA 20 con l’EA Access First Trial e cominciare la carriera in vista dell’uscita ufficiale prevista per il 27 settembre.