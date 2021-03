. Nella Regular Season, iniziata la scorsa settimana, le 17 squadre partecipanti sono state divise in quattro gironi: uno da cinque e tre da quattro. I club si sfideranno in un girone all'italiana con match di andata e ritorno, passaggio fondamentale per ottenere l’accesso ai Playoff: tutte le squadre passeranno alla fase successiva, ma il posizionamento finale sarà importante per determinare chi partirà dal Winner Bracket e chi dal Loser Bracket.Dopo aver visto Fiorentina Esports e Cagliari Calcio Esports brillare nei gironi A e B,. Dopo aver fatto tre su tre nei match di andata, l’Udinese Esports pareggia contro il Sassuolo Esports in un pirotecnico 3-3. Poi le vittorie con Crotone Esports ed Hellas Verona Esports, con Dastardly_27 che ottiene il primo posto con un turno di anticipo e vale l’accesso al secondo turno di Winner Bracket (ad un passo dalle Final Eight)., grazie alla vittoria sul Sassuolo Esports nell’ultimo match. Decisive le due vittorie arrivate nelle gare di ritorno, tra cui lo scontro diretto contro l’Hellas Verona Esports. I calabresi affronteranno il Genoa Esports nel primo turno di Winner Bracket, in occasione dei Playoff del 20 e 21 aprile.riescono a mettere in difficoltà gli avversari, ma finiscono per perdere di misura in più occasioni. I tre punti ottenuti contro il Sassuolo Esports permettono agli scaligeri di evitare il quarto posto e di accedere al Winner Bracket: ad attenderli c’è il Benevento Esports|UT7.non riescono a trovare la vittoria in nessuno dei sei match disputati. I neroverdi restano in gara e ripartiranno dal Knockout Stage, dove affronteranno l’Atalanta Esports. Nulla è ancora scritto, ma adesso il cammino nella competizione si fa complicato.La eSerie A non si ferma: oggi si gioca il Girone D con Bologna Esports, Parma Esports, Torino Esports e AC Milan|QLASH. Domani il resoconto, sempre su