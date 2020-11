Esordio amaro per il nuovo team eSports dell'Inter targato Bundled, ko nel primo match con il Monza. Il comunicato del club brianzolo:





Il Monza si aggiudica il primo Leading Match by Leading Technologies della stagione, vincendo contro l'Inter per 3-0 e 2-1.



Per il Monza il nuovo acquisto Nzorello ha sfidato Levy, ingaggiato quest'anno dall'Inter.



In un pomeriggio raccontato dalla telecronaca di Marco "Brando" Brandino e dall'altro player biancorosso Er Caccia, Nzorello parte subito fortissimo, tenendo sempre in mano il pallino del gioco e creando tante occasioni. Il player biancorosso crea trame di gioco molto convincenti, coinvolgendo nelle sue azioni tutti i giocatori in campo. A fare la differenza però è Eusebio, che con una tripletta regala la vittoria nel primo round a Nzorello per 3-0.



Il secondo match si dimostra più equilibrato, con Levy che prende le misure e prova anche a rendersi pericoloso in avanti. Nzorello però si dimostra in super forma e si porta sul 2-0 grazie alle reti di Neymar e del solito Eusebio. Nel finale Levy accorcia le distanze con Saint-Maximin, senza però trovare il pareggio.



Ottimo esordio per il Monza nei Leading Match, format che vede i biancorossi sfidare i più prestigiosi Club eSports del mondo.



Nei prossimi giorni verrà comunicato l' avversario del secondo Leading Match.