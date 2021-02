Grande spettacolo e tanta Italia nell’edizione 2021 della. Per permettere la disputa del torneo, la FIFA ha diviso le squadre di tutto il mondo in sei zone: tutte le partite infatti sono giocate da remoto, vista l’impossibilità di spostare i player in unico luogo. Nella zona europea, dopo le qualifiche online, ben quattro team italiani sono riusciti ad arrivare alla fase finale della competizione:(questi ultimi due gestiti da Pro2Be)Il primo ad abbandonare la competizione è stato il: il duo composto daè stato eliminato alla fase a gironi. Essere riusciti ad arrivare tra i migliori quattordici team europei resta comunque un importante traguardo per un team nato appena sei mesi fa.Ilinvece, dopo essere riuscito a superare la fase a gironi grazie alla vittoria proprio sul Team Hmble, è stato eliminato ai quarti di finale dal team Astralis.: un grande risultato che arriva poche settimane dall’inizio della eSerie A. I rossoblu infatti sono stati l’unico club di Serie A a qualificarsi alla fase finale della FIFAe Club World Cup in Europa (nel torneo Sudamericano anche l’Inter Esports).. Decisivi anche in questo caso i danesi del team Astralis: dopo aver collezionato una sola sconfitta in tutta la competizione,si fermano ad un passo dalla finale. Grande spettacolo quello offerto dal team italiano, che porta a casa un’ottima top quattro europea.Percorso diverso per isuperano ai quarti gli Zeta Gaming (team spagnolo) ed in semifinale lo Schalke 04 Esports: contro i tedeschi decisiva la lotteria dei rigori nel terzo incontro, dopo due match estremamente equilibrati.. Non ci resta che attendere poche ore per scoprire quale dei due team si laureerà campione.