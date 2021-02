Massive congratulations to our #FIFAeClubWorldCup Zone 4 champions @mkersofficial



@Oliboli_FIFA delivered an incredible performance to keep the title within reach



@Prinsipe44 kept his cool under pressure to seal the deal



A spectacular comeback! #FameYourGame pic.twitter.com/szI3QKCJZR — FIFAe (@FIFAe) February 28, 2021

. Trionfo storico quello che ihanno centrato nella Zona 4 (quella dedicata ai team europei), composto dasu PlayStation esu Xbox, che in finale rimonta il teamda 2-0 fino al 2-3 finale.Prinsipe perde la prima sfida contro Ustun 4-0, Oliboli viene sconfitto 3-2 da Agge. Poi, la clamorosa rimonta: Prinsipe trova la prima vittoria in competitivo su Ustun per 2-3, Oliboli cancella Agge 4-1 e ancora Prinsipe chiude con la vittoria decisiva alla quinta partita per 4-6. L'impresa è servita: i Mkers vincono la FIFA eClub World Cup 2021, sono il primo team italiano a riuscire in questa impresa!